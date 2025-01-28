ترامب يطلب من أسطورة إنجلترا تعليم ابنه الملقب بـ "كراوتش" كرة القدم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: كشف واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، طلب منه أن يعطي ابنه بارون دروسا في كرة القدم.

لعب المهاجم الإنجليزي لفريق دي سي يونايتد الأميركي خلال الفترة الأولى من ولاية الرئيس ترامب.

حينها تمت دعوة روني وزوجته كولين لحضور حفل عيد الميلاد في البيت الأبيض وأمضيا بعض الوقت مع ترامب.

كان بارون لاعب كرة قدم شابا واعدا في ذلك الوقت، وكان يلعب ضمن صفوف أكاديمية دي سي يونايتد.

وقال روني لبرنامج "ذا أوفرلاب" على قناة "سكاي بيت" إن ترامب طلب منه إعطاء دروس في كرة القدم لطفله الأصغر.

وقد ظهرت مقاطع فيديو في السابق على وسائل التواصل الاجتماعي لبارون وهو يلعب كرة القدم، إذ تمت مقارنة طريقة لعبه وبنيته الجسدية بالنجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش، كون أن كليهما يبلغ طولهما 6 أقدام و7 بوصات.

والتقى روني بترامب مرة أخرى، عندما لعبا جولة الغولف معا.

وأوضح المدرب الذي تمت إقالته مؤخرا من تدريب بليموث: عندما التقيته في المرة الأولى، طلب مني ترامب أن أعطي ابنه بعض دروس كرة القدم في واشنطن العاصمة، ثم لعبنا جولة غولف معا بحضور رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق، الذي تواجد في عربة صغيرة خلفنا.

وأضاف روني: ثم كان هناك حوالي 50 إلى 100 عربة خلفه، وكلها أمن، وأيضا رأيت قاربا على البحيرة وعلى متنه قناصة، وآخرون وسط الأشجار.

وخطف بارون الأنظار في الفترة الماضية بسبب طول قامته ودوره في حملة والده الانتخابية، ليتحول إلى أيقونة أميركية، وأكد ترامب أنه يلعب كرة القدم عندما قال في مقابلة سابقة: إنه فتى كبير. ولم أستطع جعله يلعب كرة السلة. إنه يلعب كرة القدم، إنه رياضي جيد.

