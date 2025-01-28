شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي مع تريزيجيه لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أصبح محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون التركي الذي سينتقل للنادي الأهلي مع نهاية الموسم الجاري حديث الملايين من جمهور الكرة المصرية بصفة عامة وداخل جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص باعتبار أن تريزيجيه أحد نجوم المنتخب المصري خلال السنوات الأخيرة.

حسم الأهلي صفقة تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري مقابل مليون و600 ألف دولار يدفعها الأهلي لنادي طرابزون ويتم تسديدها على دُفعتين، الإولى حالياً والثانية في يوليو المقبل.

ويحصل تريزيجيه على ما يقرب من مليون دولار في الموسم بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم.

ونشر طرابزون التفاصيل المالية للصفقة عبر منصة الإفصاح العام التركية KAP، مُشيرً إلى أن الأهلي سيدفع مليون و600 ألف يورو مقابل التعاقد مع تريزيجيه مع تنازل الأخير عن 100 ألف يورو من راتبه مقابل إتمام الانتقال ليكون إجمالي ما سيحصل عليه طرابزون هو مليون و700 ألف يورو ، وأتم الأهلي الاتفاق مع طرابزون سبور الذي كان يمتد عقد اللاعب معه حتى صيف 2026.

وانضم تريزيجيه -30 عاما- إلى طرابزون قادما من أستون فيلا في صيف عام 2022 ويقضي الجناح الدولي الموسم الحالي مُعارًا إلى الريان القطري.

وبذلك يعود تريزيجيه إلى صفوف الأهلي بعد 10 سنوات من رحيله حيث بدأ نجم الفراعنة بين صفوف ناشئي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

وفي صيف 2015 انتقل إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة لمدة عام، تحولت إلى بيع نهائي في العام التالي.

وأعار أندرلخت النجم المصري إلى موسكرون البلجيكي في موسم 2016-2017، ثم انتقل إلى قاسم باشا التركي في صيف 2017 معارا، قبل أن يتعاقد معه نهائياً في الصيف التالي.

وفي صيف 2019 انتقل تريزيجيه من قاسم باشا إلى أستون فيلا، وخرج منه معارا إلى باشاك شهير في شتاء 2022 لمدة 6 أشهر، قبل انتقاله إلى طرابزون سبور.