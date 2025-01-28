شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطالب بالحصول على نقاط مباراة الأهلي بسبب جراديشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو نادي بيراميدز بشكوى لاتحاد الكرة، للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلى التى جمعتهما الأحد الماضي في الجولة العاشرة بالدوري وانتهت بالتعادل بنتيجة 2 - 2.

مباراة الأهلى وبيراميدز

واستند بيراميدز في شكواه على عدم قانونية مشاركة السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الفريق الأحمر الجديد، بداعي إصدار كارنيه مشاركة المباريات له قبل وصول البطاقة الدولية، وهو ما يخالف اللائحة.

السلوفيني نيجك جراديشار

ونجح السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي في وضع بصمته الأولى بقميص الفريق الأحمر بعدما سجل ظهوره الأول في مباراة بيراميدزخلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري.

وشارك جراديشار بديلا مع بداية الشوط الثاني لمباراة بيراميدز ونجح في تسجيل هدف من أول لمسة ومنح فريقه نقطة التعادل، كما تسبب في ركلة جزاء للأهلي أضاعها إمام عاشور كانت كفيلة بمنح الفريق الأحمر النقاط الثلاث.

دقائق لعب: 45 دقيقة.

سجل: هدف.

صناعة فرص: 1

تمريرات: 10/10 (100%).

فقدان الكرة: 2

تحصل على ركلة جزاء في نهاية المباراة.