شكرا لقرائتكم خبر عن تاليا مطر تحقق المركز الأول فى بطولة الجمهورية للجمباز تحت 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت اللاعبة الصاعدة تاليا أحمد منير مطر، البالغة من العمر ثمانية سنوات، بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز إيروبيك تحت 9 سنوات، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلها الحافل بالإنجازات الرياضية المميزة.

وقد حققت تاليا بفوزها بستة مراكز أولى في مسيرتها الرياضية القصيرة، حيث حصلت على المركز الأول ثلاث مرات على التوالي في بطولة كأس مصر، وثلاث مرات في بطولة الجمهورية.



بطلة الجمباز تاليا مطر



تاليا مطر لاعبة الجمباز



اللاعبة تاليا مطر



تاليا مطر

وعن التحديات التي واجهتها، قالت تاليا: "واجهت صعوبات كبيرة خلال فترة الاستعداد للبطولة، خاصة أن التمارين المكثفة استعدادا للبطولة كانت تتزامن مع أيام الامتحانات الدراسية. كنت أتمرن يوميًا حتى السابعة مساءً، ثم أعود إلى المنزل منهكة لأذاكر لامتحانات اليوم التالي. لكن التحدي الأكبر بالنسبة لي كان تحقيق الفوز بالمركز الأول، وهذا كان دافعًا قويًا لي".

وأشارت تاليا أنها تحلم تمثيل مصر دوليًا في المستقبل، حيث قالت: "أحلم أن أرتدي الزي المصري وأرفع علم بلدي في المحافل الدولية".

وتعد هذه البطولة إضافة جديدة إلى مسيرة تاليا الرياضية ، حيث سبق أن حصلت على الميدالية الذهبية والمستوى الأول في بطولة كأس مصر للجمباز إيروبيك 2023-2024، كما حققت المركز الأول في بطولة كأس مصر لعام 2022-2023 في الجمباز ايروبيك تحت سن 7 سنوات.