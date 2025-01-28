7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28-1-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يترقب مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية نتيجة المحاولات التي يقوم بها المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري.

موقف الونش من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز

بات محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك جاهزاً للمشاركة مع الفريق الأبيض في مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل،ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".