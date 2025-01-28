7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالثلاثاء، 28 يناير 2025 04:05 م
شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28-1-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يترقب مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية نتيجة المحاولات التي يقوم بها المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري.
موقف الونش من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز
بات محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك جاهزاً للمشاركة مع الفريق الأبيض في مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل،ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".
أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لمباريات الأسبوع الحادي عشر فى الدوري لموسم 2024-2025، والذي ينطلق يوم الجمعة القادم الموافق 31 يناير الجاري.
استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون، على منح مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري.
طلب حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، تقريرا مفصلا عن مدينة أغادير وملعب أدرار الذى يستضيف معسكر ومباريات الفراعنة فى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
يرتدى منتخب مصر لكرة اليد الزى الأسود أمام نظيره فرنسا فى المواجهة التى تجمعهما فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.
يترقب مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية نتيجة المحاولات التي يقوم بها المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري مع ناديه لإنهاء علاقته به ودياً من أجل إتمام انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وعد مجلس إدارة نادى الزمالك، لاعبى الفريق الكروى الأول بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة يصل لما يقرب من 25%، خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء النادى من اجراءات الحصول على قرض من احد البنوك لحل الأزمة المالية.
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