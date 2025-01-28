شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مع بنتايج فى الزمالك لحل أزمة المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، مساء اليوم الثلاثاء جلسة مع المغربى محمود بنتايج ظهير أيسر الفريق لحل أزمة مشاركته في المباريات،بعد أن ابتعد اللاعب عن التواجد في التشكيل الأساسي للسويسري كريستيان جروس خلال اللقاءات الماضية.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الجلسة سيتم فيها تقريب وجهات النظر بين اللاعب والمدرب بسبب شكواه من عدم المشاركة أساسياً في مباريات الزمالك.

واستفسر المغربى محمود بنتايج ظهير أيسر الزمالك عن سبب عدم مشاركته أساسياً مع الفريق الأبيض خلال الأيام الماضية،خاصة أن السويسرى كريستيان جروس أصبح يعتمد عليه كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

من ناحية أخرى يرغب مسئولو نادى الزمالك فى تفعيل بند الشراء فى عقد المغربي محمود بنتايك لاستكمال رحلته مع القلعة البيضاء، ولكن ارتفاع قيمة تفعيله التى وصلت إلى مليون دولار دفع الأبيض إلى الاستقرار على إعادة التفاوض عليه مع النادى الفرنسي.