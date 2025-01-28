مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب افريقيا وانجولا وزيمبابوى.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في الكان، كالتالى:

22 ديسمبر .. منتخب مصر ضد زيمبابوي



26 ديسمبر.. منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا



29 ديسمبر .. منتخب مصر ضد أنجولا

ويخوض منتخب مصر مبارياته في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، على ملعب أدرار في مدينة أغادير بعدما أوقعته القرعة فى المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا.

وقال حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم إن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، خاصة أن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل، ولم تعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.

وأضاف حسام حسن، في تصريحات له: أنا سعيد بالتواجد في المغرب وبإقامة بطولة أمم أفريقيا 2025 في بلد عربي شقيق بحجم المغرب، وأثق في أن يخرج التنظيم في أبهى صورة.

وتابع المدير الفني لـ منتخب مصر: "بالطبع كمنتخب مصر الأكثر فوزاً بلقب أمم أفريقيا نلعب دائمًا على تحقيق البطولات، وسيكون هذا هدفنا، نحن نمتلك لاعبين كبارا للغاية، على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه، وأفضل أندية في أفريقيا، على رأسها الأهلي والزمالك، وهناك لاعبون صغار السن تألقوا معنا في الفترة الأخيرة".

واختتم حسام حسن: "المنافسة ستكون صعبة بالطبع لوجود منتخبات كبيرة وعريقة في البطولة، على رأسها المغرب والجزائر وكوت ديفوار والسنغال ومنتخبات أخرى لها باع طويل في بطولة أمم أفريقيا، ونحن جاهزون إن شاء الله، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد المصريين".