شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب افريقيا وانجولا وزيمبابوى.وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في الكان، كالتالى:
22 ديسمبر .. منتخب مصر ضد زيمبابوي
26 ديسمبر.. منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا
29 ديسمبر .. منتخب مصر ضد أنجولا
ويخوض منتخب مصر مبارياته في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، على ملعب أدرار في مدينة أغادير بعدما أوقعته القرعة فى المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا.
وقال حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم إن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، خاصة أن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل، ولم تعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.
واختتم حسام حسن: "المنافسة ستكون صعبة بالطبع لوجود منتخبات كبيرة وعريقة في البطولة، على رأسها المغرب والجزائر وكوت ديفوار والسنغال ومنتخبات أخرى لها باع طويل في بطولة أمم أفريقيا، ونحن جاهزون إن شاء الله، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد المصريين".
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