شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مستقبل المغربي بناتيج مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استفسر المغربى محمود بنتايج ظهير أيسر الزمالك عن سبب عدم مشاركته أساسياً مع الفريق الأبيض خلال الأيام الماضية،خاصة أن السويسرى كريستيان جروس أصبح يعتمد عليه كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء في السطور التالية الإجابة على الأسئلة التي تخص موقف بنتايج مع الزمالك.

هل طلب بنتايج في قطع إعارته مع الزمالك؟

طلب المغربي محمود بنتايج لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والمعار من نادي سانت إتيان الفرنسي، قطع إعارته وعدم استكمال الموسم الجاري مع الفارس الأبيض.

وتواصل بنتائج مع وكيله أحمد عرفة ليبدأ المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك من أجل قطع إعارته والعودة لنادي سانت إتيان.

ويرغب بنتايج في قطع إعارته لنادي الزمالك؛ بسبب عدم الاعتماد عليه في المشاركة بشكل أساسي في الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس.

ما موقف الزمالك من تفعيل عقد شراء بنتايج؟

استقر مسئولو نادى الزمالك على إعادة التفاوض مع نظرائهم فى سانت إتيان الفرنسي لتخفيض قيمة بند الشراء الذى يسمح للنادي الأبيض بشراء المغربى محمود بنتايج لاعب الفريق، ويبلغ مليون دولار، ما يوازى قرابة 50 مليون جنيه مصري.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى تفعيل بند الشراء فى عقد المغربي محمود بنتايك لاستكمال رحلته مع القلعة البيضاء، ولكن ارتفاع قيمة تفعيله التى وصلت إلى مليون دولار دفع الأبيض إلى الاستقرار على إعادة التفاوض عليه مع النادى الفرنسي.

هل تلقى محمود بنتايج عروضاً للرحيل عن الزمالك؟

استفسر مسئولو نادى بيراميدز ، بشكل ودى، عن المغربى محمود بنتايج لاعب الزمالك الحالى، حول إمكانية ضمه حال عدم تفعيل النادى الأبيض بند الشراء، الذى تم تحديده فى عقد استعارته من سانت اتيان الفرنسى.

وكشف مصدر مقرب من بنتايج، أن بيراميدز استفسر من وكيل اللاعب عن إمكانية التعاقد مع اللاعب فى الميركاتو الصيفي المقبل، حال عدم تفعيل الزمالك بند الشراء، ويترقب بيراميدز موقف اللاعب فى نهاية الموسم.

ما هي تفاصيل عقد بنتايج مع الزمالك؟

انضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

كم تبلغ قيمة تفعيل بند الشراء في عقد المغربى محمود بنتايج؟

مليون دولار بما يوازي 50 مليون جنيه.