شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحفز لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد للفوز على فرنسا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيا بلاعبي المنتخب القومي لكرة اليد وجهازهم الفني عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لتحفيزهم ومطالبتهم بالفوز اليوم باللقاء المرتقب والصعب أمام المنتخب الفرنسي القوي والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء في العاشرة مساءً فى إطار ربع نهائي بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ونقل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحيات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعلي إشادته للاعبي المنتخب وجهازهم الفني علي الأداء المميز في بطولة العالم .

واضاف وزير الرياضة إننا وسبق وان حققنا الفوز علي المنتخب الفرنسي بأولمبياد باريس الماضي علي ارضهم ووسط جماهيرهم.

وحرص وزير الرياضة خلال حديثه مع اللاعبين علي تحفيزهم قبل المواجهة الحاسمة فى مشوار التأهل إلى المربع الذهبى لتلك النسخة ، موضحاً وزير الشباب والرياضة لهم أن الشعب المصري يثق في قدرتهم علي تقديم مباراة تليق بهم وتحقيق الفوز بالمباراة المصيرية اليوم بما يضمه المنتخب من لاعبين محترفين بأقوى الدوريات العالمية بكرة اليد .

واختتم "صبحي " حديثه للاعبي الفراعنة ان كل الجماهير المصرية تحييهم علي ادائهم الرجولي مؤكداً لطالما أسعدتمونا وقدمتم افضل المستويات وهو ما جعلنا نحلم سويا بتحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم والصعود للمربع الذهبي وتحقيق إنجاز تاريخي لكرة اليد والرياضة المصرية .



وزير الرياضة مع منتخب اليد