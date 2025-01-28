دوري أبطال أوروبا: أستون فيلا يتطلع إلى ثمن النهائي في "معركة بريطانيا" مع سلتيك

الرياص - اسماء السيد - برمنغهام (المملكة المتحدة) : يملك أستون فيلا الإنكليزي فرصة أخيرة لحسم تأهله المباشر إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما يواجه جاره سلتيك الاسكتلندي في "معركة بريطانية" الأربعاء في الجولة الثامنة الأخيرة.

يحتل رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري المركز التاسع في ترتيب المجموعة الموحدة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن الالماني، صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل مباشرة الى ثمن النهائي، فيما يحتل سلتيك المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

وتخوض الفرق من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين دورا فاصلا من مباراتين لتحديد الفرق الثمانية الأخيرة المؤهلة الى الدور المقبل.

ويتعين على أستون فيلا، المتوج باللقب مرة واحدة وكانت عام 1982 بالنظام القديم (كأس الاندية الأوروبية البطلة)، الفوز على ملعبه فيلا بارك في برمنغهام لضمان تأهله المباشر وتفادي خوض الملحق.

كان بإمكانه تأمين تأهله المباشر بشكل كبير في الجولة السابعة قبل الأخيرة عندما حل ضيفا على موناكو الفرنسي، لكنه خسر أمامه 0 1 على ملعب لويس الثاني في الامارة.

ويثق مدافع أستون فيلا تايرون مينغز في قدرة فريقه على التعامل مع الضغوط التي قد تترتب على مثل هذه المباراة الحاسمة.

وقال "إنها ليست ضغوطاً، بل هي شيء نتعامل معه في كل مرة نخرج فيها إلى أرض الملعب، ولا يختلف الأمر كثيراً. ونحن نستمتع بها".

وأضاف "من الواضح أنها مباراة كبيرة جدا، ولكن كل مباراة لها طريقتها الخاصة".

وغادر مينغز الملعب وهو يبكي بعد إصابته في الركبة في الشوط الأول خلال التعادل مع وست هام يونايتد 1 1 الأحد، مما أثار مخاوف من أن قلب الدفاع المؤثر سيغيب عن مباراة سلتيك.

"تعلمنا الدرس"

وضمن سلتيك تأهله إلى الملحق على الأقل بعد فوزه على يونغ بويز السويسري 1 0 في غلاسكو الأسبوع الماضي، ولكن فريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز يتطلع إلى إنهاء الدور الاول في مركز جيد وتأمين مواجهة محتملة مع خصم أقل قوة في الملحق.

كما يتعين على سلتيك إثبات جدارته بعد هزيمته الساحقة أمام بوروسيا دورتموند 1 7 في الجولة الثانية في أصعب مبارياته في مرحلة الدوري.

ويدرك الفريق الاسكتلندي أن تحقيق نتيجة إيجابية ضد أستون فيلا من شأنه أن يسكت أولئك الذين يرون أن تأهله إلى الأدوار الإقصائية كان يرجع جزئيًا إلى قائمة المباريات المواتية.

وقال حارس مرماه الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل: "أعتقد أننا تعلمنا درسنا في المباراة ضد دورتموند وتعافينا بشكل جيد حقًا. في بعض الأحيان تتعلم عندما تمر بوقت عصيب".

وأضاف "باستثناء مباراة واحدة، كنا صلبين وجيدين جدا. لقد قدمنا بعض العروض الجيدة جدا. هذا ما يميز هذا الفريق، لا ننجرف أبدًا، نبقى متواضعين ونستمر في التعلم".

وسيسافر سلتيك الذي لم يهزم في خمس مباريات أوروبية، إلى الجنوب بعد أن حصل على قسط جيد من الراحة بعد تأجيل مباراته ضد دندي السبت في الدوري المحلي بسبب الأضرار التي لحقت بملعب النادي بسبب العاصفة إيوين.

لكن رجال رودجرز يعانون من نقص في صفوفهم بسبب غياب الدوليين اليابانيين دايزن مايدا، الموقوف، وكيوغو فوروهاشي الذي أكمل انتقاله إلى رين الفرنسي الاثنين.

تم تعويض رحيل كيوغو بعودة الجناح البرتغالي جواو بيدرو نيفيش فيليبي الملقب بـ"جوتا" من رين، لكنه غير مؤهل للعب الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، ستكون شرطة وست ميدلاندز على أهبة الاستعداد لتفادي المشاكل المحتملة بين الجماهير في أحدث مواجهة متقلبة بين الأندية الإنكليزية والاسكتلندية.

وتأتي المباراة في فيلا بارك بعد ستة أيام من فوز مانشستر يونايتد الانكليزي على القطب الثاني للعاصمة الاسكتلندية غلاسكو رينجرز في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي شابتها أعمال عنف.