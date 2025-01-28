شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلى أمام بتروجيت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بتروجيت ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمود الجزار، أمير مدحت، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحي، احمد النادرى، احمد مدبولى، محمد ابراهيم

خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، ايمن اشرف، احمد ربيع، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو.

ويعيش البنك الأهلي حالة من الصحوة الكروية تحت قيادة طارق مصطفى، حيث حقق الفريق 3 انتصارات متتالية بالدوري، بعدما فاز على غزل المحلة في عقر داره بهدف نظيف، ثم تغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف، قبل أن يفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وحصد البنك الأهلي 14 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.