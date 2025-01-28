شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فندق إقامة منتخب مصر فى المغرب أثناء المشاركة فى أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقام معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، أثناء بطولة كأس أمم أفريقيا، بمنطقة تغازوت باي السياحية على أن يخوض الفراعنة مبارياتهم في البطولة على ملعب أدرار في مدينة أغادير.

وينشر الخليج 365 صور فندق إقامة منتخب مصر فى المغرب أثناء البطولة.



فندق اقامة منتخب مصر فى المغرب



فندق الاقامة

وطلب حسام حسن المدير الفنى لـ منتخب مصر، تقريرا مفصلا عن مدينة أغادير وملعب أدرار الذى يستضيف معسكر ومباريات الفراعنة فى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر أن يتوجه أحد أفراد الجهاز الادارى للفراعنة إلى المغرب لمعاينة الملاعب والفنادق قبل البطولة وتقديم تقرير مفصل عنها.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في الكان، كالتالى:

22 ديسمبر منتخب مصر ضد زيمبابوي

26 ديسمبر منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

29 ديسمبر منتخب مصر ضد أنجولا