شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة نحو إتمام الصفقة.. وكيل كوتيسا يتابع حساب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قام بوليندورف وكيل ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري بُمتابعة حساب النادي الأهلي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" في خطوة ربما تُمهّد لانتقال اللاعب السويسري للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتنقالات الشتوية الجارية.

ويُعد كوتيسا أحد أهم اللاعبين الأجانب المطلوبين في النادي الأهلي خلال ميركاتو الشتاء الجاري ، وفتح مسئولو القلعة الحمراء خطوط إتصالات مع نظراؤهم في النادي السويسري وكذلك مع اللاعب لإتمام الصفقة قبل غلق باب الإنتقالات الشتوية بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 31 يناير الجاري.

وأتم الأهلي أربعة صفقات حتى الأن ، ثلاثة منها إنتقلت في يناير الجاري وهي السلوفيني جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا ، بجانب محمود حسن تريزيجيه الذي سينتقل للأهلي نهاية الموسم الجاري.