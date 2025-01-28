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آخرهم تريزيجية.. 8 نجوم تخلوا عن حلم الاحتراف الأوروبي للعب مع القطبين

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  • آخرهم تريزيجية.. 8 نجوم تخلوا عن حلم الاحتراف الأوروبي للعب مع القطبين 1/9
  • آخرهم تريزيجية.. 8 نجوم تخلوا عن حلم الاحتراف الأوروبي للعب مع القطبين 2/9
  • آخرهم تريزيجية.. 8 نجوم تخلوا عن حلم الاحتراف الأوروبي للعب مع القطبين 3/9
  • آخرهم تريزيجية.. 8 نجوم تخلوا عن حلم الاحتراف الأوروبي للعب مع القطبين 4/9
  • آخرهم تريزيجية.. 8 نجوم تخلوا عن حلم الاحتراف الأوروبي للعب مع القطبين 5/9
  • آخرهم تريزيجية.. 8 نجوم تخلوا عن حلم الاحتراف الأوروبي للعب مع القطبين 6/9
  • آخرهم تريزيجية.. 8 نجوم تخلوا عن حلم الاحتراف الأوروبي للعب مع القطبين 7/9
  • آخرهم تريزيجية.. 8 نجوم تخلوا عن حلم الاحتراف الأوروبي للعب مع القطبين 8/9
  • آخرهم تريزيجية.. 8 نجوم تخلوا عن حلم الاحتراف الأوروبي للعب مع القطبين 9/9

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الثلاثاء، 28 يناير 2025 02:32 م

من جديد عاد محمود حسن تريزيجية إلى النادي الأهلي بعد رحلة احترافية طويلة، في والتركي ثم القطري، وأعلن النادى الأهلى تعاقده مع محمود تريزيجيه لاعب الفريق الأحمر السابق والريان القطري الحالي، لمدة 5 سنوات قادمة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بدءا من الصيف المقبل وقبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

لم يكن تريزيجية الأول بين نجوم الجيل الحالي، الذي قرر إنهاء تجربة احترافه للعودة إلى أحد القطبين، بل سبقه أكثر من لاعب قرر التخلي عن حلم الاحتراف الأوروبي للعودة إلى صفوف أحد قطبي الكرة المصرية.

تريزيجية

محمود تريزيجيه أحد أبناء الناشئين في النادي الأهلي ولعب في صفوف الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول من قبل المدرب التاريخي مانويل جوزيه، لعب تريزيجيه لعدد من الأندية الأوروبية أبرزها ناديي اندرلخت وموسكرون البلجيكيين وقاسم باشا التركي وأستون فيلا الإنجليزي وإسطنبول باشاك شهير وطرابزون التركيين وأخيرا الريان القطري.

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إمام عاشور

بدأ إمام عاشور مسيرته الكروية مع غزل المحلة، قبل أن يلتحق بحرس الحدود ليجذب أنظار الزمالك، وعقب تألقه بشكل لافت مع الفريق الأبيض التحق بميتلاند الدنماركي، ثم عاد سريعاً إلى بعد عدة أشهر لينضم للنادي الأهلي، محطته الأخيرة في الوقت الحالي.

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رمضان صبحي

بدأ رمضان صبحي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يحقق حلمه بالاحتراف بالاحتراف في صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، ثم انتقل إلى هدرسفيلد الإنجليزي، قبل أن يعود مجدداً إلى الأهلي، ثم التحق بفريق بيراميدز محطته الأخير.

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شريف إكرامي

بدأ شريف إكرامي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في مركز حراسة المرمى، ثم التحق بفريق فاينورد الهولندي، قبل أن يعود إلى الدوري المصري عبر نادي الجونة ومنه عاد إلى الأهلي مجدداً قبل أن يستقر مع فريق بيراميدز في الوقت الحالي.

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شيكابالا

يعتبر شيكابالا أحد أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ثم خاض رحلة احترافية في فريق باوك سالونيكا اليوناني، كما لعب لفريق أبولون سميرني اليوناني، ليعود بعدها إلى الزمالك لاستكمال مسيرته الكروية.

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زيزو

بدأ أحمد سيد زيزو مسيرته الكروية مع نادي وادي دجلة، ثم التحق بنادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، ثم نادي موريرينسي، قبل أن يعود إلى الدوري ليتألق مع نادي الزمالك.

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رامي ربيعة

بدأ رامي ربيعة مسيرته الكروية مع النادي الأهلي، ثم انتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يعود مجدداً إلى النادي الأهلي ليستكمل مسيرته الكروية.

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أحمد حمدي

بدأ أحمد حمدي مسيرته الكروية لاعباً في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ثم خاض تجربة احترافية في مونتريال الأمريكي، قبل أن يعود إلى الدوري المصري عبر بوابات نادي الزمالك فريقه الحالي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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