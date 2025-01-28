شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد بجانب إسبانبا والبحرين والسعودية ببطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الاتحاد الدولي لكرة اليد قرعة بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة، المقررة في بولندا خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو المقبل.

وقع منتخب مصر مواليد 2004، بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، البحرين، والسعودية.



قرعة اليد

نتائج القرعة بطولة العالم للشباب لكرة اليد للرجال 2025 كالتالي :-

المجموعة الأولى : النرويج وبولندا وسلوفينيا وأوروجواي.

المجموعة الثانية : النمسا والمجر والأرجنتين والبرازيل.

المجموعة الثالثة: السويد واليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الرابعة: البرتغال وكرواتيا والجزائر والفائز بكأس إنتركونتيننتال لكرة اليد.

المجموعة الخامسة : الدنمارك وفرنسا والمغرب والمكسيك.

المجموعة السادسة: أيسلندا ومقدونيا الشمالية ورومانيا، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

المجموعة السابعة: ألمانيا وتونس وصربيا وسويسرا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا ومصر والبحرين والمملكة العربية السعودية.

وكان قد تم تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة قبل إجراء القرعة، حيث جاء منتخب مصر في التصنيف الثاني إلى جانب منتخبات فرنسا، كرواتيا، مقدونيا، اليابان، تونس، المجر، وبولندا المستضيفة.

بينما شمل التصنيف الأول منتخبات البرتغال، إسبانيا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، النمسا، أيسلندا، والنرويج.

أما التصنيف الثالث فضم منتخبات الأرجنتين، صربيا، سلوفينيا، كوريا، رومانيا، الجزائر، المغرب، والبحرين.

فيما ضم التصنيف الرابع منتخبات السعودية، البرازيل، سويسرا، أمريكا، المكسيك، أوروجواي، نيوزيلندا، بالإضافة إلى منتخب إضافي لم يُحدد بعد.