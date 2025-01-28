شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تفتح الحجز لمباريات الأسبوع الحادي عشر في الدوري.. الزمالك وبيراميدز أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لمباريات الأسبوع الحادي عشر فى الدوري لموسم 2024-2025، والذي ينطلق يوم الجمعة القادم الموافق 31 يناير الجاري.



الجولة 11 بالدوري



الجولة 11 بالدوري (2)



الجولة 11 بالدوري (3)



الجولة 11 بالدوري (4)

تنطلق الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، يوم الجمعة المقبل، الموافق 31 يناير الجاري، حيث اشتعلت المنافسة بين أندية الدوري المصري على قمة ترتيب جدول مسابقة الدوري، خاصة مع تعثر فرق المقدمة فى أكثر من جولة، سواء بالتعادل أو الهزيمة، وبات صراع الصدارة يضم 4 فرق تدور بينها منافسة شرسة، وهى بيراميدز، الأهلي، سيراميكا، والزمالك.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 11 كالتالي:الجمعة 31 يناير

ـ الإسماعيلي وطلائع الجيش.. 4 عصراً

ـ الجونة وحرس الحدود.. 4 عصراً

ـ بيراميدز والزمالك.. 7 مساءً

السبت 1 فبراير

ـ إنبي والبنك الأهلي.. 4 عصراً

ـ زد إف سي والمصري.. 4 عصراً

ـ بتروجت والاتحاد السكندري.. 7 مساءً

ـ فاركو وغزل المحلة.. 7 مساءً

الأحد 2 فبراير

ـ سيراميكا وسموحة.. 4 عصراً

مودرن سبورت والأهلي.. 7 مساءً

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.