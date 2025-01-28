الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على قائمة منتخب اليد فى مواجهة فرنسا بربع نهائى بطولة العالم

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:39 ص
استقر الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لـ منتخب مصر لكرة اليد، على قائمة المنتخب لمواجهة فرنسا  المحدد لها العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، بربع نهائى بطولة العالم 2025، والمقامة حاليًا فى كرواتيا والدنمارك والنرويج.

 

وتشهد القائمة تواجد أحمد هشام دودو وأحمد عادل نظرا لجاهزيتهما للمواجهة المرتقبة أمام فرنسا، حيث تشهد القائمة خروج الثنائى محمد طارق وبلال مسعود.


وجاءت قائمة المباراة كالتالىحراس المرمى:

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

 

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

 

ظهير أيسر:

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

 

 

صناع اللعب:

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

 

ظهير أيمن:

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

 

جناح أيمن:

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

 

الدائرة:

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

