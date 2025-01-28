شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب اليد فى مواجهة فرنسا بربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 28 يناير 2025 10:39 ص
وتشهد القائمة تواجد أحمد هشام دودو وأحمد عادل نظرا لجاهزيتهما للمواجهة المرتقبة أمام فرنسا، حيث تشهد القائمة خروج الثنائى محمد طارق وبلال مسعود.
وجاءت قائمة المباراة كالتالىحراس المرمى:
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
جناح أيسر:
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
ظهير أيسر:
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
صناع اللعب:
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)
ظهير أيمن:
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)
جناح أيمن:
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)
الدائرة:
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
ياسر سيف (الأهلي)
