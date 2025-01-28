شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إدارة الأهلى تضغط على كولر لاستمرار على معلول مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس محاولات مجلس إدارة النادى الأهلى لاستمرار التونسى على معلول مع الفريق حتى نهاية تعاقده على الأقل، بعد البيان الذى نشره وكيل اللاعب مؤخراً والذى يتحدث عن رحيل الدولى التونسى عن القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: على معلول له الكثير فى قلوب الأهلاوية، وهناك استماتة ومحاولات جادة من إدارة النادى لاستمرار اللاعب التونسى، الإدارة ترغب أن ينهى على مسيرته أو على الأقل الموسم الحالى فى النادى، كولر مصمم على عدم تواجد اللاعب، لكن إدارة الأهلى تحاول رغم أنها لا تفرض شىء على المدرب، الأهلى إجازة 48 ساعة، لكن بعد ذلك ممكن تزيد المحاولات مع كولر.

وأضاف: أعتقد أن الأهلى لن يضم صفقتين أجنبيتين، خاصة بعد ضم لاعب كبير مثل تريزيجية، وبالتالى سيكون هناك مكاناً لمعلول فى قائمة الفريق، والمحاولات جارية حتى الآن لإقناع كولر، وإدارة النادى تحاول بكل قوة لاستمرار على معلول واستكمال عقده مع النادى.

وواصل متحدثاً عن تعاقد الأهلى مع تريزيجية: الأهلى أعلن التعاقد مع محمود حسن تريزيجية عكس كل التوقعات، وكان هناك تكتم شديد جداً على الصفقة، ليضم اللاعب بعد مشوار 10 سنوات من الاحتراف، تريزيجية ينضم إلى الأهلى بداية من كأس العالم للأندية بسبب لعبه لناديين فى الموسم الجارى، ولوائح الفيفا تمنعه من اللعب لنادي ثالث.

واختتم: غير صحيح على الإطلاق أن الصفقة كلفت الأهلى نصف مليار، تريزيجية تنازل عن 100 ألف دولار من مستحقاته لإتمام الصفقة والأهلي لن يدفع قيمة الصفقة بالكامل إلى طرابزون ولكن هناك حقوق رعاية لأندية أخرى.