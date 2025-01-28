شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وفرنسا فى ربع نهائى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة قوية أمام نظيره فرنسا مساء اليوم الثلاثاء فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

موعد مباراة مصر وفرنسا

تقام مباراة مصر وفرنسا فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويطمح المدير الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بالوصول إلى المربع الذهبى عبر بوابة الديوك الفرنسية فى هذه المواجهة الصعبة فنيا.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى لحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

وأكد خالد فتحى رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن بعثة مصر في كرواتيا تلقت إخطارا من اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2025، بشأن تحديد موعد مباراة مصر مع فرنسا في الدور ربع النهائي.

وأعلن فتحي أن مباراة مصر مع فرنسا في الدور ربع النهائي ستقام الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بدلا من إقامتها الساعة 6:30 مساءً.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.