شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب جروس بتحديد الصفقات المطلوبة بعد حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق سرعة تحديد الصفقات المطلوب ضمها للزمالك خلال الميركاتو الشتوى، وفقا لحاجة الفريق، والمراكز التي تعانى من نقص، وذلك بعد حل أزمة القيد مع اتحاد الكرة، والتي انتهت بالاتفاق على تسوية المستحقات المتأخرة للجبلاية لدى النادى.

وأخطر مسئولو الزمالك المدير الفنى أن الأسماء التي سيقوم بطرحها على الإدارة سيتم الدخول في مفاوضات معها فورا، على أن تكون مناسبة لظروف النادى، من حيث الأمور المادية، وكذلك سن اللاعب وإمكانياته بما يصب في مصلحة الفريق.

وكان حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أكد أنه لا توجد مشكلة مع اتحاد الكرة المصري بشأن قيد لاعبي القلعة البيضاء، وسيتم الاتفاق على جدولة مستحقات الجبلاية، حتى يتمكن الفريق من قيد لاعبيه.