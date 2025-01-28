شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُجهز جراديشار لقيادة هجوم الأهلي أمام مودرن سبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الفريق الأحمر الجديد للمشاركة أساسياً وقيادة هجوم الأهلي في مباراته القادمة أمام مودرن سبورت الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما شارك بديلا في مباراة بيراميدز الماضية وظهر بشكل متميز وسجل هدفه الأول بالقميص الأحمر.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وشارك نيجك جراديشار بديلا مع بداية الشوط الثاني لمباراة بيراميدز ونجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه والتسبب في ركلة جزاء لفريقه كانت كفيلة بمنحه نقاط المباراة الثلاث، ولكن أهدرها إمام عاشور، وجاءت أرقامه مرضية في الظهور الأول بقميص الفريق الأحمر.

ويعاني الأهلي من نقص في الهجوم في ظل إصابة الفلسطيني وسام أبو علي المهاجم الأساسي وسمير محمد البديل ورحيل الثنائي بيرسي تاو ومحمود كهربا، وعدم وجود مهاجمين في قائمة الفريق الأحمر بخلاف حمزة عبد الكريم مهاجم فريق الشباب مواليد 2008 صاحب الـ17 عاماً.

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الاحد وانتهت بالتعادل الايجابى 2-2 على ستاد القاهرة الدولى وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت المقبلة بالدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز 2-2.