شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد وجهاً لوجه أمام فرنسا فى ربع نهائى بطولة العالم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الفرنسى فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويسعى منتخب اليد بقيادة مدير الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور لتحقيق إنجاز تاريخى مع الفراعنة بالوصول إلى المربع الذهبى عبر بوابة الديوك الفرنسية فى هذه المواجهة الصعبة فنيا.

ومن المقرر أن يشهد دور الثمانية مباريات قوية بخلاف لقاء الفراعنة أمام فرنسا بين كل من كرواتيا مع المجر اليوم، فيما يلتقى الدنمارك مع البرازيل والبرتغال مع ألمانيا غدا الأربعاء.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز أمام كاب فيردىوحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

من جهته يرى خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد أن تواجد منتخب اليد للمرة الرابعة مع الثمانية الكبار للمرة الرابعة على التوالى فى بطولات العالم، بعد حسم التأهل فى النسخة الحالية، إنجازا تاريخيا لفريق جماعى قادر على تحقيق إنجاز.

وقال فتحى، فى تصريح لـ الخليج 365، منتخب اليد سيقاتل فى مواجهة فرنسا بدور ربع النهائى المحدد لها اليوم الثلاثاء للوصول إلى المربع الذهبى وإسعاد المصريين.

وأشار فتحى إلى أن المنتخب يحتاج إلى دعوات والتفاف المصريين فى المباريات المقبلة الحاسمة من أجل تحقيق إنجاز.

كما أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن بعثة مصر في كرواتيا تلقت إخطارا من اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2025، بشأن تحديد موعد مباراة مصر مع فرنسا في الدور ربع النهائي.

وأعلن فتحي أن مباراة مصر مع فرنسا في الدور ربع النهائي ستقام الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بدلا من إقامتها الساعة 6:30 مساءً.



استطاع منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

وشهد الدور الأول تفوقا ملحوظا لمنتخب اليد بتحقيق العلامة الكاملة، حيث فاز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 قبل أن يهزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.