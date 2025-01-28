شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجمد صفقة "ونش" المقاصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أخطر جروس مسئولي الزمالك بعدم رغبته فى ضم مهند بكرى لاعب المقاصة، خاصة أن المفاوضات مع اللاعب تمت دون الرجوع إليه، وقبل أن يقول رأيه الفنى فى الصفقة، لذلك أبدى عدم رغبته فى الحاجة إلى ضم اللاعب المرشح بقوة للانضمام للفريق.

وكان الزمالك دخل فى مفاوضات مع المقاصة عن طريق وكلاء اللاعبين لضم مهند بكرى "الونش"، على أن يتم التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوى، إلا أن الوكلاء ينتظرون رد مجلس الزمالك، وفقاً لقرار جروس، حتى تتم خطوات ضم اللاعب رسميا، إلا أن رأى جروس أرجأ المفاوضات والتى أصبحت شبه مجمدة مع المقاصة فى الوقت الراهن لحين قرار جروس النهائي.

وبعدما أكد حسنى فتحى، مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، أن هناك مفاوضات جارية فى الوقت الحالى مع نادى الزمالك، بشأن ضم الأبيض للمدافع مهند بكرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مضيفا أن الزمالك وصل لما يقرب من 80% من المفاوضات مع المقاصة لضم مهند بكرى، لافتًا إلى أن اللاعب سيكون إضافة قوية لدفاع الأبيض، وسيكون بمثابة "ونش" جديد.