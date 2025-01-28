شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مدة غياب ياسر إبراهيم عن الأهلى بسبب العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، لأشعة رنين للاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الماضية، وتسببت فى خروجه من المباراة ومشاركة محمد عبد الله بدلا منه، فيما دخل محمد هاني للعب في مركز قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة بدلا من ياسر.

وتحدد أشعة الرنين والفحص الطبي مدة غياب ياسر إبراهيم عن الأهلي، والبرنامج التأهيلي والعلاجي الذي سيخضع له، ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الفريق الأحمر في عدد من المباريات، لتستمر معاناة الأهلي من الغيابات الكثيرة التي ضربت الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة ومنها قلب الدفاع في ظل استمرار الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الاحد وانتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق على ستاد القاهرة الدولى وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت المقبلة بالدوري المصري.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.



الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز2-2.