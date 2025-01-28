الامارات | بيان ناري من بيراميدز ضد التحكيم: تعرضنا للظلم أمام الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز بياناً رسمياً، بشأن أحداث مباراة الفريق أمام الأهلي في الدوري، مشيراً إلى أن اللقاء شهد أخطاء تحكيمية فجة في حق الفريق ما تسبب معه في خسارة نقطتين هامتين في مشوار الدوري، وفقدان عدد من لاعبيه في المباريات المقبلة للإيقاف بسبب قرارات الحكم، وحكام تقنية الفيديو.

ذكر بيراميدز في بيانه: "يعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز عن إحباطه الشديد مما آلت إليه أوضاع التحكيم المصري خلال مباراة فريقنا أمس ‎ضد فريق الأهلي".

وأضاف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، فيما حدث خلال اللقاء من أخطاء فجة تستوجب التحقيق مع الحكم محمود عاشور حكم تقنية "الفار" في المباراة، فبعد استدعائه الخاطئ للحكم في لعبتين الأولى طرد فيها ظلمًا لاعبنا أحمد توفيق، والثانية احتسب ركلة جزاء غير صحيحة".