الامارات | تعرف على مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، والتي أقيمت الإثنين في الرباط، منتخبي تونس ونيجيريا في نفس المجموعة الثالثة، وستكون مهمة المغرب سهلة في المجموعة الأولى، أما منتخب مصر فيصطدم بجنوب إفريقيا في المجموعة الثانية.

المجموعة الأولى: المغرب – مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا – زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا – تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونجو الديمقراطية - بنين – بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: ساحل العاجل - الكاميرون - الغابون – موزامبيق.

وتقام نهائيات أمم إفريقيا في تسعة ملاعب بست مدن مغربية في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور 16 بالبطولة.