شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن يعودان من المغرب اليوم بعد حضور قرعة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يعود حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب إلى القاهرة، اليوم، عائدين من المغرب بعد حضور قرعة بطولة أمم أفريقيا 2025 والتي أجريت أمس بحضور التوأم وهانى أبو ريدة رئيس الاتحاد.

وتأهلت منتخبات "مصر والمغرب، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجزائر، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنجولا، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، أوغندا، جنوب أفريقيا، الجابون، نيجيريا، تونس، زيمبابوي، زامبيا، مالي، جزر القمر، السودان، بنين إلى أمم أفريقيا.

ونجح الفراعنة فى التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة، دون أن يتلقى أي هزيمة، بعدما سجل 4 انتصارات وتعادلين، تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني حسام حسن، والذي جاء بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وشهدت مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا تواجد كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، وتمكنت بوتسوانا من التأهل برفقة الفراعنة إلى نهائيات الكان 2025.