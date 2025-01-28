شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز محاضرات لمدربي المنتخبات فى فبراير بحضور فينجر ومارتينز والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هاني أبو ريدة ، محاضرات وورشة عمل لمدربي المنتخبات فى شهر فبراير المقبل، مستغلا تواجد أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم بالاتحاد الدولي لكرة القدم واستيفان مارتينز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في القاهرة.

وقرر اتحاد الكرة تنظيم ورشة عمل يوم 6 فبراير المقبل بحضور أرسين فينجر، تختص باكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات، كما تقام ورشة عمل للحكام 8 فبراير المقبل، بحضور ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

وفى سياق مختلف، يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة مع اللجنة الفنية تشكيل جهاز فني جديد لقيادة منتخب المحليين في المرحلة المقبلة بعد تأجيل البطولة الي اغسطس المقبل وعدم تحديد موعد التصفيات التي يخوضها الفراعنة.

وكان من المقرر أن يشارك منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه في البطولة حال اقامتها في فبراير المقبل لكن تأجيل البطولة لأغسطس دفع المجلس للتفكير في جهاز فني جديد.

وهناك أكثر من اسم مرشح لتولى مهمة منتخب المحليين أو الانضمام للجهاز وعلى رأسهم محمد شوقى وأحمد فتحى وسيد معوض وعصام الحضرى.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن رسميًا تأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لتقام في أغسطس 2025، بدلاً من موعدها السابق الذي كان مقررًا خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير من العام نفسه.

وعقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا الخميس الماضى، بحضور هانى أبوريدة رئيس الاتحاد بمقر مركز المنتخبات الوطنية، وتناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بمستقبل الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية ، وعلى رأسها اعتماد الأسس التي وضعتها اللجنة الفنية لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي على أساسها تم اختيار أسامة نبيه مديرا فنيا للمنتخب الوطني مواليد 2005 ووائل رياض لمنتخب 2007، كما عرضت اللجنة على رئيس الاتحاد الرؤية المستقبلية لمشروع الكشف عن المواهب فى كل أنحاء الجمهورية، لتكوين منتخب وطنى للناشئين مواليد 2011 ( 13 و 14 سنة) ، ويأتى ذلك تمشيا مع مشروع الكشف عن المواهب فى هذه المرحلة السنية، الذى يتبناه الاتحاد الدولى للعبة.