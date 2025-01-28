شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك فى قمة ربع نهائى كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مؤخرا، تقديم مباراة قمة ربع نهائى كأس مصر لعمومى السيدات، لتقام فى الخامسة مساءً بدلا من السادسة.

ونجح فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك مؤخرا فى تحقيق الفوز على الأهلى بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساءً.

وشهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى باستاد القاهرة فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

ويعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات لاتحاد كرة اليد عن استئناف مسابقة دورى المحترفين للرجال يوم 7 فبراير المقبل بانطلاق المرحلة الثانية من المسابقة عقب انتهاء مشاركة المنتخب ببطولة العالم العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير الجارى ، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.