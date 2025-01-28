شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع برنامجا لتجهيز أحمد رضا للمشاركة فى مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يحرص الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على تجهيز أحمد رضا صفقة الفريق الأحمر الجديدة والمنضم من نادي بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للمشاركة فى مباريات الفريق الأحمر، بدءاً من مباراة مودرن سبورت القادمة، ليقدم الإضافة الفنية للفريق الأحمر فى وسط الملعب وخلق دوافع جديدة لدى لاعبي المنتصف.

ونجح الأهلي فى حسم التعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت مقابل دفع 25 مليون جنيه بخلاف الموافقة على إعارة ثنائي من شباب الفريق الأحمر إلى الفريق البترولي حتى نهاية الموسم الجاري، والأقرب هما الثنائي سمير محمد ومصطفى أبو الخير.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الأحد باستاد القاهرة الدولى، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت المقبلة بالدوري المصري.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز.