شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة الجونة ويبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الزمالك صفحة مباراة الجونة التي جمعت الفريقين بالجولة العاشرة ببطولة الدورى، مع بدء الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بيراميدز بالجولة الحادية عشرة من البطولة المحلية.

وطلب جروس من اللاعبين ضرورة تجنب تكرار الأخطاء أمام الفريق المنافس، وغلق المساحات لمنع وصول لاعبى الخصم الى مرمى الأبيض، مع تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات بيراميدز في المباراة.

وتسلم مسئولو نادى الزمالك الكارنيه الخاص بقيد محمد عبد الشافى لاعب الفريق الأول، وذلك بعد تجديد عقده مع الفريق الشهر الماضى. وتم تسجيل اللاعب وقيده فى سجلات اتحاد الكرة ، بعدما أنهى مسئولو الزمالك أزمة المديونيات لدى اتحاد الكرة، بالاتفاق على تسوية المديونيات.