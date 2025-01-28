شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس صفحة مباراة الجونة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة بيراميدز بالجولة المقبلة للمسابقة ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.

ويعيش نادى الزمالك فترة فى غاية الصعوبة بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها النادى، وتأتى الأزمة بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتى يرغب خلالها مسئولو النادى فى تدعيم الفريق بالصفقات المطلوبة، بالإضافة إلى تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، وأصبح من حقهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير الجاري، بالإضافة إلى ضرورة صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في دوري nile

مباراة الزمالك وبيراميدز تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.