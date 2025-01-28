شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج ونوران جوهر يتأهلان إلى نصف نهائي جي بي مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، إلى الدور نصف النهائي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات ربع النهائي كالتالي:

فوز علي فرج على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 7-11, 11-1, 11-8, 11-9.

فوز نوران جوهر على مواطنتها أمينة عرفي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-2, 11-9.

ويحمل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربيني المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة، بوجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، علي أبو العنين، مصطفى عسل.

و11 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.