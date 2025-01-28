شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يخضع لفحوصات طبية بعد انتهاء التأهيل فى المصري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب ميدو جابر ، صانع ألعاب النادي المصري ، من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث تستغرق المرحلة النهائية من التأهيل والعلاج الطبيعي 3 أسابيع بدأت مع الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يخضع ميدو جابر لفحوصات طبية للتأكد من تمام عملية التئام الكسر في مشط القدم، بعد إصابته بشرخ في المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى، خلال مشاركته مع فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

ويستعد النادي المصري لمواجهة زد السبت المقبل 1 فبراير المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري تأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما احتل المركز القاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك الذي تأهل في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة.