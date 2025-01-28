الامارات | حارب سهيل: شباب الأهلي نادٍ كبير اعتاد الضغوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، حارب سهيل، أن اللعب مع نادٍ كبير مثل شباب الأهلي يدفع اللاعبين إلى التعامل مع الضغوط، والتعامل مع كل المباريات بالمستوى نفسه، والسعي لتحقيق الفوز، وتحويل الضغوط إلى شيء إيجابي يساعد على التقدم أكثر في البطولات.

وكان شباب الأهلي قد تغلب على عجمان 2-1، وبلغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، ليتقدم خطوة جديدة في بطولة مهمة، بعدما ظفر، أخيراً، بلقبين هذا الموسم، حتى الآن، بتتويجه بطلاً لكأس السوبر الإماراتي، وكأس السوبر الإماراتي - القطري، في وقت يكمل مشوار المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا «2»، ودوري أدنوك للمحترفين.

وعن تذبذب مستوى الفريق في بعض المباريات، رغم الفوز على عجمان في الكأس، قال حارب سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «مباريات الكؤوس تُكسب ولا تُلعب، إذ يجب الفوز بها للصعود للدور التالي، ولا يهم إذا كنت جيداً أم لا في المباراة، فالأهم هو الفوز وتخطي المرحلة، والتقدم في مشوار البطولة».

وأضاف: «كل الفرق التي تواجهنا تكون نداً قوياً لنا، فشباب الأهلي نادٍ كبير، ونعرف تماماً كيفية التصرف والتعامل مع المباريات من أجل الحصول على ما نريد، وهو الفوز وتحقيق الانتصارات».

وعن المنافسة في أربع بطولات وهل يشكل ذلك ضغطاً على اللاعبين، قال حارب: «عندما تمثل نادياً كبيراً مثل شباب الأهلي، فيجب عليك أن تحول هذه الضغوط إلى إيجابية، ونأخذ كل بطولة بمجرياتها، وبحسب المطلوب من الجهاز الفني والإداري، دائماً ما يكون ذلك دافعاً معنوياً لتقديم الأفضل في كل مباراة وكل بطولة، حتى ننجح في ذلك في آخر الموسم ونُتوج بالبطولات».

وأكد حارب أن شباب الأهلي استحق الفوز والتأهل في بطولة كأس رئيس الدولة، خصوصاً أنه معزز بدعم جمهوره الكبير، وقال: «من حق الجمهور أن يبحث عن الفوز في كل البطولات، ومن واجبنا كلاعبين أن نُسعده بصعود منصات التتويج، ونعده بالمنافسة على كل الألقاب».

ويستعد شباب الأهلي لخوض منافسة جديدة في الملعب نفسه الذي نجح من خلاله في الفوز على عجمان، عندما يواجه البطائح خارج قواعده في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، الخميس المقبل، على استاد خالد بن محمد، ليستمر في المنافسة على لقب الدوري مع فريق الشارقة المتصدر الحالي بفارق نقطتين، مع تبقي مباراة واحدة مؤجلة أمام دبا الحصن.

حارب سهيل:

• نعرف كيفية التصرف والتعامل مع المباريات من أجل الحصول على ما نريد.

• مباريات الكؤوس تُكسَب ولا تُلعب.. لا يهم إذا كنت جيداً أم لا في المباراة.