شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة ربع نهائى كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة مهمة أمام الزمالك اليوم، الثلاثاء، فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مؤخرا، تقديم مباراة قمة ربع نهائى كأس مصر لعمومى السيدات، لتقام فى الخامسة مساءً بدلا من السادسة مساءً.

ونجح فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك مؤخرا فى تحقيق الفوز على الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها 27 فبراير المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

وشهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى باستاد القاهرة فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30.

يعتلى فريق الزمالك صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد برصيد 39 نقطة بعد الفوز فى جميع لقاءاته المؤجلة مؤخرًا، يليه الأهلى ثانيا برصيد 36 نقطة بالخسارة فى مباراة وحيدة من الـ 13 جولة.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات لاتحاد كرة اليد عن استئناف مسابقة دورى المحترفين للرجال يوم 7 فبراير المقبل بانطلاق المرحلة الثانية من المسابقة عقب انتهاء مشاركة المنتخب ببطولة العالم العالم القادمة المقرر إقامتها بتنظيم مشترك فى كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير الجارى ، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.