شكرا لقرائتكم خبر عن بنتايج يطلب قطع إعارته للزمالك بسبب عدم مشاركته أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المغربي محمود بنتايج لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والمعار من نادي سانت إتيان الفرنسي، قطع إعارته وعدم استكمال الموسم الجاري مع الفارس الأبيض.

وتواصل بنتائج مع وكيله أحمد عرفة ليبدأ المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك من أجل قطع إعارته والعودة لنادي سانت إتيان.

ويرغب بنتايج في قطع إعارته لنادي الزمالك؛ بسبب عدم الاعتماد عليه في المشاركة بشكل أساسي في الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس.