الامارات | كينيش يظفر بالمرحلة الرابعة من طواف الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر درّاج فريق لي نيانغ ستار الصيني، جيش كينيش، بلقب المرحلة الرابعة من طواف الشارقة الدولي، وحلّ نجم فريق بورجوس الإسباني جوش بيرنت ثانياً، ودرّاج ترينجانو الماليزي أدني فان ثالثاً، وكان السباق قد انطلق من أمام بحيرة الحفية في كلباء وامتد لمسافة 132.32 كلم، وصولاً إلى استراحة السحب في خورفكان، وحصل كينيش على القميص الأصفر (أفضل زمن)، ونال دوشان رايوفيتش من سلوشون تيك الإيطالي القميص الأخضر (أفضل نقاط لمعدل السرعة)، وسليمان منويل من منتخب المغرب على القميص الأحمر (صعود المرتفعات)، وفاز ماري فوت دوارتيه من فريق الإمارات بالقميص الأبيض (المركز الأول للشباب تحت 23 سنة)، وعبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات بقميص علم الإمارات (أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة).