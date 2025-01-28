شكرا لقرائتكم خبر عن بنتايج يطلب قطع إعارته للزمالك بسبب المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المغربي محمود بنتايج لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والمعار من نادي سانت اتيان الفرنسي، قطع اعارته وعدم استكمال الموسم الجاري مع الفارس الأبيض.

وتواصل بنتائج مع وكيله أحمد عرفة ليبدأ المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك من أجل قطع اعارته والعودة لنادي سانت اتيان.

ويرغب بنتايج في قطع اعارته لنادي الزمالك بسبب عدم الاعتماد عليه في المشاركة بشكل اساسي في الفترة الاخيرة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس