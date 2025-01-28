شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكتب: مهمة صعبة تنتظر الفراعنة بأمم أفريقيا أمام نجوم القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن مجموعة منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 بالمغرب تعتبر متوازنة بشكل كبير، خاصة أن منتخبنا تصنيف أول، بالتالي لا بد أن يكون جاهزا لمواجهة أي من المنتخبات الكبرى بالقارة السمراء.

وأوقعت القرعة التي أقيمت بالمغرب وحضرها أساطير أفريقيا المغربي مصطفى حجي والإيفواري سيرجي أورييه، والسنغالي آليو سيسيه والنيجيري جوزيف يوبو وصامويل اتو والكاميرونى سونج والثنائي المصري عصام الحضري وأحمد حسن.

رغم أن مجموعة الفراعنة تضم كلا من: جنوب أفريقيا وانجولا وزيمبابوي إلا أن المهمة ليست صعبة للصعود، بل إن الفرصة متاحة أمام منتخبنا للفوز باللقب الثامن قاريا.

ورغم أن هناك منتخبي زيمباوى وأنجولا لديهما الفرصة في مجموعتهما للحصول على تأشيرة الصعود للمونديال 2026، لكن هذا لا يعنى أن مجموعتنا صعبة، لكن دائما من يريد الصعود إلى منصة التتويج لا بد أن يكون مستعدا مواجهة أي منتخب.

في الفترة الأخير ظهر منتخبنا بشكل جيد فنيا وجماعيا داخل المستطيل الأخضر، وهناك حالة من التجانس والانسجام والتفاهم بين الجهاز بقيادة حسام حسن وتشكيلة اللاعبين التي تمثل منتخبنا في الفترة الحالية، إلا أن حسام وجهازه الفني لديه إصرار أنه يصل بالمنتخب إلى أبعد نقطة في البطولة.

وذلك رغم صعوبة المنافسة لوجود منتخبات كبيرة وعريقة في البطولة، على رأسها المغرب والجزائر وكوت ديفوار والسنغال، وهناك منتخبات أخرى لها باع طويل في بطولة أمم أفريقيا، وظهر هذا بالفعل في النسخة السابقة للبطولة 2023 بكوت ديفوار.