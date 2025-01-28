أمم إفريقيا 2025: قرعة متوازنة للمنتخبات البارزة وحذرة لمصر

الرياص - اسماء السيد - الرباط : أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا بنسختها الـ 35 في المغرب 2025 التي سحبت الاثنين في الرباط عن مجموعات متوازنة، مع مواجهات قوية في الدور الأول أبرزها لمصر أمام جنوب إفريقيا، وتونس امام نيجيريا.

وجاء منتخب "الفراعنة" صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (7)، في المجموعة الثانية "الحذرة" بجانب جنوب إفريقيا الذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة قبل عامين في ساحل العاج، فضلا عن منتخب أنغولا الذي بلغ ربع نهائي في تلك النسخة وزيمبابوي.

ويواجه منتخب ساحل العاج حامل اللقب نظيره الكاميروني الفائز بالكأس خمس مرات في المجموعة السادسة.

وفي مواجهة أخرى قوية تلاقي تونس، بطلة نسخة العام 2004، نيجيريا في المجموعة الثالثة التي تضم ايضا أوغندا وتنزانيا.

ويفتتح المغرب البطولة بمواجهة منتخب جزر القمر، في مجموعة أولى تضم ايضا مالي وزامبيا. ويواجه أسود الأطلس ضغوطا كبيرة للظفر باللقب على أرضه.

وكان المغرب مرشح للظفر باللقب في النسخة الأخيرة بعد بلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022، لكنه خيب آمال جماهيره بخروجه من الدور الثاني على يد جنوب إفريقيا وبأداء متذبذب.

ووقعت الجزائر في مجموعة بمتناول اليد على الورق الى جانب بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية والسودان.

وقال مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي قبيل سحب القرعة "أكيد أننا نطمح طبعا للحصول على هذه البطولة، سنعمل كل ما بجهدنا خصوصا أننا لم نحصل عليها سوى مرة واحدة والأمر لم يكن سهلا، سنبذل كل المجهود لكي لا نضيع هذه الفرصة".

من جهته أكد مدرب منتخب ساحل العاج إيميرس فايي "هناك العديد من المنتخبات الجيدة (...) سوف نستعد جيدا لنواجه كل الفرق ونعود بالكأس إلى أبيدجان".

بينما أعرب مدرب الفراعنة حسام حسن عن طموحه في الحفاظ على هيمنة مصر التاريخية "بأن نحصل على البطولة للمرة الثامنة، لدينا الشرف أننا حصلنا عليها لسبع مرات"، مراهنا على النجم محمد صلاح "أنا محظوظ أن لدينا لاعب من أعظم الموجودين في العالم حاليا".

وتقام البطولة، في نسختها الخامسة والثلاثين، بين 21 كانون الأول/ديسمبر 2025 و18 كانون الثاني/يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

وتلعب المباريات في ست مدن هي الدار البيضاء، طنجة، مراكش، الرباط، أكادير وفاس.

فيما يلي القرعة الكاملة:

المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنغولا، زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان