شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: مجموعة مصر صعبة وكنت أتمنى استمرار تريزيجيه فى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق، أن مجموعة مصر فى كأس الأمم الأفريقية قوية جدا، فى ظل تواجد جنوب أفريقيا وأنجولا فلا بد من استعداد مختلف تماما للبطولة.

وقال عصام الحضرى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المجموعات متوازنة ولا توجد مجموعة سهلة، ومجموعة مصر قوية خاصة فى ظل وجود جنوب أفريقيا الذى وصل لنصف النهائى النسخة الماضية، بالإضافة إلى أنجولا الذى أطاح بمنتخب غانا من التصفيات فلازم نخلى بالنا".

وأضاف: "أتمنى الاستعدادا جيدا لبطولة الأمم واللعب على المركز الأول، واللى فات كوم واللى جاى كوم تانى خالص، لازم يكون فيه مباريات قوية جدا من أجل الوصول إلى أعلى فورمة قبل البطولة".

وتابع: "من أجل منتخب مصر يجب أن ننسى الخلافات التى حصلت، ويجب أن يكون هناك ترابط من الجميع لاعبين ومدربين وإعلام لازم ننسى انتماءاتنا ونكون خلف المنتخب من أجل تحقيق الهدف".

واختتم: "أتمنى أن يكون المحترفين فى أعلى مستوياتهم قبل البطولة زى محمد صلاح وعمر مرموش، وكنت أتمنى استمرار تريزيجيه فى الاحتراف، لأنه أمامه الكثير، ولكن كل لاعب بيفكر بطريقته وعودته لبيته حاجة كبيرة، خاصة أن الأهلى بيعمل صفقات قوية من أجل هذا الموسم وكأس العالم للأندية".

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

وتأهلت جزر القمر وتونس عن المجموعة الأولى والمغرب والجابون عن المجموعة الثانية ومصر وبوتسوانا عن المجموعة الثالثة وبنين ونيجيريا عن المجموعة الرابعة والجزائر وغينيا الاستوائية عن المجموعة الخامسة وأنجولا والسودان عن المجموعة السادسة وزامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة السابعة.

كما تأهلت الكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة الثامنة ومالي وموزمبيق عن المجموعة التاسعة والكاميرون وزيمبابوي عن المجموعة العاشرة وجنوب أفريقيا وأوغندا عن المجموعة الحادية عشرة والسنغال وبوركينا فاسو عن المجموعة الثانية عشرة.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا تأهل للبطولة القارية، في التتويج بـ28 لقبا لأمم أفريقيا من قبل، وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

تليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة وهي حامل لقب النسخة الأخيرة وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و2023، ثم الكاميرون وتونس بـ22 مشاركة، ولكن الأول حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017، بينما حصدت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.