شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشريعى: حصلنا على عائد يتخطى الـ20 مليون جنيه من إعارة زياد كمال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، أن إنبى حصل على عائد تخطى العشرين مليون جنيه من وراء إعارة زياد كمال إلى الزمالك فى الفترة الماضية.

وقال أيمن الشريعى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إن إنبى استفاد من إعارة زياد كمال لنادى الزمالك، والعائد تخطى الـ20 مليون جنيه، فى ذلك الفترة من العقد الذى تم بين إنبى والزمالك".

وأضاف رئيس نادى إنبى: "نجحنا فى توقيع بروتوكول تعاون مع نادى الاتحاد الليبى لمدة 5 سنوات وأشكرهم على حسن الاستقبال، وهذا التعاون من أجل تبادل الخبرات فى قطاع الناشئين، وبالفعل أرسلنا مدربين من 10 أيام بدأوا فى التدريب فى قطاع الناشئين بليبيا".

وشهدت الساعات الماضية إعلان مسئولي نادى الزمالك رحيل زياد كمال عن الفريق عائدًا إلى إنبى، بعد قطع إعارته وعودته لفريقه مرة أخرى، بعد توقيع اللاعب على مخالصة بشأن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وبعد رحيل اللاعب عن الزمالك وعودته إلى انبى نرصد ما قدمه زياد كمال مع الزمالك منذ الانضمام للفريق الأبيض وحتى الرحيل.

وانضم زياد كمال للزمالك في يناير من العام الماضى على سبيل الإعارة، شارك خلال هذه الفترة في 8 مباريات فقط، في مختلف البطولات، منها 3 مباريات في الدورى، 3 مباريات بالكونفدرالية الأفريقية، ومثلها في السوبر المصرى، بالإضافة إلى مباراة بالسوبر الأفريقي، بإجمالى 178 دقيقة، وحصل خلالها على إنذار واحد، ولم يسجل أي هدف أو يصنع لزملائه.