شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الرازق حكما لمباراة سموحة وزد.. وأحمد جمال للبنك الأهلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اسمى حكمى مباراتى الغد فى ختام الجولة العاشرة من عمر الدورى المصرى، واختارت اللجنة الحكم وليد عبد الرازق لإدارة مباراة سموحة وزد، على أن يدير الحكم أحمد جمال مباراة البنك الأهلى وبتروجت.

وحذر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لاعبيه من استمرار النتائج السلبية، وأكد للاعبين أن هناك عقوبات مالية كبيرة فى انتظارهم حال الهزيمة من زد فى اللقاء المقبل، وأن الأمر لن يتوقف عند تجميد صرف مستحقاتهم فقط.

ويحتل سموحة المركز الخامس عشر في بطولة الدوري، برصيد 8 نقاط من 9 مواجهات، حيث فاز مرتين فقط، وتعادل مثلهما، مقابل 5 هزائم مُني بها الفريق الأزرق منذ انطلاقة المسابقة، كما تلقت شباكه 17 هدفا وسجل 7 فقط.

ويخوض سموحة 3 مواجهات مهمة وقوية خلال يناير وفبراير ببطولة الدورى الممتاز، حيث يواجه نادى زد يوم الثلاثاء 28 يناير الجارى ثم سيراميكا يوم 2 فبراير المقبل، ثم بيراميدز يوم الجمعة 7 فبراير.

ومن المنتظر أن يضم أحمد سامي في قائمة سموحة لمباراة زد المقبلة المقرر لها الثلاثاء المقبل كلا من: "حراسة المرمى الهاني سليمان، حسين تيمور، محمد أشرف، والدفاع عبد الرحمن عامر، عبد الله بستنجي، بركات حجاج، ميدو مصطفى، هشام حافظ، شريف رضا، محمد ربيعة، والوسط محمد كناريا، إسلام جابر، مصطفى البدري، محمد زيكا، عبد الكبير الوادي، أبو بكر ليادي، وفي الهجوم محمود صابر، دوكو دودو، محمد كونيه، صامويل أماندي، أشرف مجدي، محمد سالم، حسام حسن".