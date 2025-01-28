شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد رضا: الزمالك فاوضنا واخترنا الأهلى ووقعنا على العقود بدون تفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجابر وكيل اللاعب أحمد رضا، أن اللاعب اختار الأهلى، والأمور تمت خلال يومين فقط، وكنت أتوقع مفاوضات الأهلى قبل بدايتها بسبب أكرم توفيق.

وقال محمد عبد الجواد، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "جالنا تليفون من أحد مسئولى الأهلى هل هناك رغبة من اللاعب للعب فى النادى الأهلى، قلنا طبعا وتمت المفاوضات مع بتروجت وتم الانتقال بشكل رسمى".

وأضاف: "وصلنا اليوم إلى النادى الأهلى، وتم التوقيع على عقود التى أعدها الأهلى دون تفاوض بعقد لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وكنا وضعين خطة للانتقال إلى الأهلى فى الصيف المقبل".

وتابع: "أحمد رضا تلقى عرضا من الزمالك ولكن عندما دخل الأهلى فى المفاوضات اخترنا الأهلى وهدفنا أن نصل لمنتخب مصر، وأعرف قدرات أحمد رضا بشكل كويس وعارف إمكانياته توديه فيه".

واختتم: "عندما تعثرت مفاوضات الأهلى مع أكرم توفيق لتجديد عقده، أبلغت أحمد رضا أن الأهلى سيفكر فى ضمه والحمد لله حصل واللاعب انتقل إلى الأهلى لتعويض رحيل أكرم توفيق".