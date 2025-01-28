شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى يجرى أشعة على قدمه لمعرفة مصيره قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط فريق سيراميكا، على قدمه من أجل معرفة حجم إصابته ومصيره من مواجهة سموحة، المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى.

وتعرض أحمد القندوسى لكدمة قوية خلال مباراة غزل المحلة التى انتهت بفوز سيراميكا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى استاد غزل المحلة.

ويحسم الجهاز الطبى لفريق سيراميكا موقف القندوسى بعد نتيجة الأشعة، لمعرفة حجم إصابته والبرنامج التأهيلى للاعب حال تواجد إصابة كبيرة.

فرض فريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية لأيمن الرمادي، نفسه بين كبار مسابقة الدوري، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري، وآخرها الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف، في مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري التي جمعت الفريقين.

تغلب سيراميكا على غزل المحلة بهدف نظيف فى الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، حيث سجل الجنوب أفريقي فخري لاكاي لاعب سيراميكا، هدف الفوز لفريقه فى شباك غزل المحلة.

رفع الفوز على غزل المحلة رصيد فريق سيراميكا، والذي استقر في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الرمادي بعد خوض 10 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.