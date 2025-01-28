شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: مجموعة منتخب مصر ليست سهلة ويجب على حسام حسن الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق قوة مستوى أمم أفريقيا المغرب 2025 القادمة في ظل تطور جميع منتخبات القارة.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي: "لازم منتخب مصر يعمل حسابه على قوة جميع منتخبات القارة، ويجب عدم التعامل على التصنيف، ولكن يتم التعامل على مستوى كل منتخب في البطولة".

وأضاف: "المنتخبات الصغيرة تسعي دائما لتحقيق أفضل ما اديها في أمم أفريقيا بخلاف المنتخبات الأفريقية الكبيرة التي تخوض البطولة دائما بضغوط شديدة".

وتابع: عودة تريزيجيه للأهلي صفقة مهمة جدا وأي ناد يتمنى أن يتواجد بين صفوفه لاعب بمواصفات تريزيجيه فهو لاعب دولي متميز ملتزم، ويمتلك رصيدا كبيرا من الأهداف والأرقام الجيدة.

واستطرد: "عمر مرموش نجم مانشستر سيتي اشتغل مع جهاز المنتخب تحت قيادة كيروش، ولازم نسلط الضوء على مشروع ماجد سامي في وادي دجلة الذي يعد صاحب الأساس في إطلاق مشروع اسمه عمر مرموش".

واختتم: "نجاح مرموش ينسب لتجربة ماجد سامي مع وادي دجلة، وما فعلناه مع مرموش في ولاية كيروش يعتبر مرحلة مهمة في مسيرة اللاعب الدولي، نفس الأمر بالنسبة لمحمد صلاح الذي كانت بدايته مع المقاولون العرب".

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

وتأهلت جزر القمر وتونس عن المجموعة الأولى والمغرب والجابون عن المجموعة الثانية ومصر وبوتسوانا عن المجموعة الثالثة وبنين ونيجيريا عن المجموعة الرابعة والجزائر وغينيا الاستوائية عن المجموعة الخامسة وأنجولا والسودان عن المجموعة السادسة وزامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة السابعة.

كما تأهلت الكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة الثامنة ومالي وموزمبيق عن المجموعة التاسعة والكاميرون وزيمبابوي عن المجموعة العاشرة وجنوب أفريقيا واوغندا عن المجموعة الحادية عشر والسنغال وبوركينا فاسو عن المجموعة الثانية عشر.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا تأهل للبطولة القارية، في التتويج بـ28 لقب لأمم أفريقيا من قبل ، وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

تليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة وهي حامل لقب النسخة الأخيرة وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و 2023 ، ثم الكاميرون وتونس بـ22 مشاركة ولكن الأول حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017، بينما حصدت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004 .