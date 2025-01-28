شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن بعد القرعة: سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، خاصة أن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل، ولم تعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.

وأضاف حسام حسن، في تصريحات له: أنا سعيد بالتواجد في المغرب وبإقامة بطولة أمم أفريقيا 2025 في بلد عربي شقيق بحجم المغرب، وأثق في أن يخرج التنظيم في أبهى صورة.

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "بالطبع كمنتخب مصر الأكثر فوزاً بلقب أمم أفريقيا نلعب دائمًا على تحقيق البطولات، وسيكون هذا هدفنا، نحن نمتلك لاعبين كبارا للغاية، على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه، وأفضل أندية في أفريقيا، على رأسها الأهلي والزمالك، وهناك لاعبون صغار السن تألقوا معنا في الفترة الأخيرة".

واختتم حسام حسن: "المنافسة ستكون صعبة بالطبع لوجود منتخبات كبيرة وعريقة في البطولة، على رأسها المغرب والجزائر وكوت ديفوار والسنغال ومنتخبات أخرى لها باع طويل في بطولة أمم أفريقيا، ونحن جاهزون إن شاء الله، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد المصريين".