شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضد فرنسا.. عمرو العدل عضو مجلس اتحاد كرة اليد يتحدث عن مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني على تخطي منتخب فرنسا في المواجهة المرتقبة غدا الثلاثاء بربع نهائي بطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين "كرواتيا والدنمارك والنرويج".

وتتواصل منافسات اليوم الحادي عشر من بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، والتي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل، بمواجهات قوية ضمن الدور الرئيسي.

وقال العدل إن منتخب مصر لديه تجربة سابقة ملهمة مع فرنسا بأولمبياد 2020، عندما نجح المنتخب في خوض مباراة قوية للغاية بنصف نهائي الأولمبياد وكان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهائي الأولمبياد.

وأضاف: "لاعبو منتخب اليد عازمون على صناعة التاريخ، ويعلمون جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم بإسعاد الجماهير المصرية في كل مكان".

وأوضح العدل أن الإرهاق هو الخطر الكبير الذي يهدد المنتخب قبل مباراته أمام فرنسا في ظل كم المباريات القوية التي خاضها المنتخب على مدار الأيام الماضية ببطولة العالم ولكنه يثق في الحصول على "ريكفر" مناسب وتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الديوك.

وشدد العدل أن مواجهة فرنسا صعبة كونها تقام أمام أحد المنتخبات الأفضل في العالم على مدار التاريخ ، مشيرا إلى أن منتخبنا قادرا على التأهل وكتابة التاريخ رغم الصعوبات.

تأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

وتأهل للدور الرئيسى في بطولة العالم لكرة اليد أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسى يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين فى مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسى معه رصيده من النقاط التى حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.