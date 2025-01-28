شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يسعى لتحقيق الفوز الأول على فرنسا عبر بوابة بطولة العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يسعى منتخب مصر لكرة اليد إلى تحقيق الفوز الأول على فرنسا فى تاريخ الفراعنة عندما يلتقى نظيره الفرنسى العاشرة مساء غد الثلاثاء، فى ربع نهائى بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ولم يسبق لمنتخب الفراعنة تحقيق الفوز على فرنسا فى أى مناسبة من قبل سواء ودية أو رسمية.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل إلى دور الثمانية، بعدما فاز على كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم فى النسخة الحالية.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.